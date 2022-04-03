Названы шесть простых привычек, укрепляющих иммунитет

Заведующий центром кардиологии и терапии, эксперт телеканала «Доктор» Константин Иванов рассказал о шести правилах, которые позовлят сохранить здоровье и пережить межсезонье.

Отсутствие энергии после долгой зимы — обычное состояние, и есть способы укрепить иммунитет в это время, пишет «Доктор Питер».

Константин Иванов советует прежде всего сохранять энергию. Этому помогут ежедневные медитации. Кроме того, по его мнению, надо прекратить употреблять сахар. При этом некоторое количество сахара организму человека необходимо, но его вполне достаточно во многих полезных продуктах — фруктах, ягодах и овощах.

Еще один совет — надо разнообразить рацион. Надо последить, к какой вредной пище тяет особо. Так, летом из-за обилия ягод снижается тяга к шоколаду. Если хочется есть жирную пищу, значит организму не хватает кальция и надо добавить в рацион молочные продукты. Если хочется хлеба, значит не хватает азота и жиров, нужно перейти на мясо и бобовые.

Кроме того, необходимо заниматься физкультурой. Занятия спортом улучшают циркуляцию крови, выводятся токсины. Спорт имеет антивозрастной эффект.

Также надо вовремя посещать врача и ежегодно делать полный чек-ап организма. Для женщин это маммография, общее гинекологическое обследование и биохимический анализ крови. Для мужчин — обследование предстательной железы, общий анализ крови, посещение врача-уролога.

Ну и, наконец, еще один прекрасный совет — побольше смеяться, мыслить позитивно, а не сосредотачиваться на своих неудачах или промахах.

Ранее американский врач-диетолог Джонатан Вальдез объяснил, как можно похудеть при помощи напитков. Названные им способы подойдут для людей среднего и старшего возраста.