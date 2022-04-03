Число получивших российское гражданство иностранцев сократилось

На 15 тыс. человек за январь-февраль этого года сократилось число иностранцев, получивших российское гражданство, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Как передает ТАСС со ссылкой на МВД РФ, за два месяца гражданство РФ получили 84 тыс. 817 человек. В прошлом году за этот же период гражданами России стали 99 тыс. 873 человека.

Кроме тог, в этом году за январь и февраль увеличилось и число участников государственной программы по переселению соотечественников в Россию. В первые два месяца прошлого года таких граждан было 8тыс. 616, а за два месяца этого года — 9 тыс. 293.

Чаще других гражданство РФ получали жители Украины, Казахстана и Таджикистана.