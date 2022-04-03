В Петербурге вспоминают погибших в теракте в метро пять лет назад

В Петербурге вспоминают погибших в теракте в метро пять лет назад
Церемония траура по жертвам теракта в метро Петербурга. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В Троице-Измайловском соборе Петербурга прошла панихида по погибшим в теракте в метро 3 апреля 2017 года. Тогда террорист взорвал бомбу в вагоне метро на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Погибли 15 человек, а также сам смертник. Десять человек скончались сразу, еще пять — в машинах скорой помощи и в больницах. Пострадавшими признаны 103 человека. Тогда же была обезврежена еще одна бомба — на станции метро «Площадь Восстания».

Память погибших в теракте почтили и в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга: «Сегодня мы чтим их память. Такие раны остаются в сердце навечно. Терроризм не знает границ и национальности. Бороться с ним можно только сообща».

Сегодн офицер ОМОНа «Бастион» Главного управления Росгвардии рассказал, как обезвреживал бомбу на станции метро «Площадь Восстания».

По словам Максима, навсегда врезались в память звонившие телефоны погибших у «Технологического института» пассажиров. «Телефоны звонили, и только мы знали, что эти люди больше не смогут ответить», — говорит офицер.

комитет по транспорту новости СПб память о погибших панихида теракт 3 апреля технологический институт


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Число получивших российское гражданство иностранцев сократилось
Уголовное дело возбуждено после того, как безработный кинул на детскую ...
В апреле петербуржцы увидят метеорный поток Лириды
В Петербурге вспоминают погибших в теракте в метро пять лет назад
В Петербурге установили личность вандала, расписавшего стелу ...
Коллектор рассказал, как можно списать 50% долга
В Театре Российской армии зритель разбился насмерть, упав с балкона на женщину
Названы шесть простых привычек, укрепляющих иммунитет