В Петербурге вспоминают погибших в теракте в метро пять лет назад

В Троице-Измайловском соборе Петербурга прошла панихида по погибшим в теракте в метро 3 апреля 2017 года. Тогда террорист взорвал бомбу в вагоне метро на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Погибли 15 человек, а также сам смертник. Десять человек скончались сразу, еще пять — в машинах скорой помощи и в больницах. Пострадавшими признаны 103 человека. Тогда же была обезврежена еще одна бомба — на станции метро «Площадь Восстания».

Память погибших в теракте почтили и в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга: «Сегодня мы чтим их память. Такие раны остаются в сердце навечно. Терроризм не знает границ и национальности. Бороться с ним можно только сообща».

Сегодн офицер ОМОНа «Бастион» Главного управления Росгвардии рассказал, как обезвреживал бомбу на станции метро «Площадь Восстания».

По словам Максима, навсегда врезались в память звонившие телефоны погибших у «Технологического института» пассажиров. «Телефоны звонили, и только мы знали, что эти люди больше не смогут ответить», — говорит офицер.