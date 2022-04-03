Названы восемь способов снизить квартплату

Управляющие компании в связи с ростом задолженности россиян по оплате жлищно-коммунальных услуг задумались о снижении платежей. Сейчас они ищут креативные решения, сообщили представители Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость, (АКОН) и Национального жилищного конгресса.

Как пишет «Российская газета», жителям домов кое-где предлагают самим мыть лестницы.

Кроме того, должникампредлагается поработать в управляющих компаниях сантехниками в счет оплаты коммунальных платежей.

Также компания может часть своих функций передать на аутсорсинг. Эффективно и внедрение новых технологий. Например, чтобы не платить за вывоз снега, можно установаить снегоплавильную камеру. Дополнительный доход также дает установка рекламы на здании или сдача общих помещений в аренду.

В парадных предлагается установить автоматы по продаже питьевой воды, а вырученные средства можно направить на коммунальные платежи.

Некоторые УК выдают жителям пластиковую карту. При покупках на нее начисляются баллы, которые можно потратить на оплату коммунальных услуг.