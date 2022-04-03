Льготникам дадут больше денег на лекарства по рецептам

Льготникам дадут больше денег на лекарства по рецептам
Сумму на рецептурные препараты предлагается проиндексировать. Фото: Pixabay

Сумма на рецептурные препараты для льготников в России может быть увеличена. Она превысит тысячу рублей на человека.

Соответствующий проект постановления правительства появился в апреле на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно этому проекту, предполагается увеличить выплату, на которую российские льготники могут бесплатно получить лекарства по рецептам, медицинские изделия и лечебное питание для детей-инвалидов.

Сейчас эта сумма составляет 929,8 рубля. Ее предлагают прондексировать и увеличить до 1007,9 рубля в месяц.

Более 20-ти категорий льготников в России имеют право на бесплатные лекарства и медицинские изделия. При этом часть льготников получает лекарства бесплатно, а другая часть — со скидкой 50%.

Льготные лекарства выдаются в социальных аптеках.

Ранее Министерство здравоохранения сообщило, что может закупать некоторые виды медицинских препаратов в случае их дефицита. Минздрав также будет перераспределять такие препараты по регионам страны по итогам мониторинга.

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