Германия собирается ужесточить санкции против России

Германия собирается ужесточить санкции против России
После решения перевести оплату газа для западных стран в рубли ситуация на валютном рынке начала стабилизироваться. Фото: Pixabay

Германия намерена ужесточить санкции против России и усилить поддержку Украины в вопросах обороны. Об этом 3 апреля сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, передает РИА Новости.

По словам министра финансов ФРГ Кристианы Линднер, Германия вместе с партнерами собирается начать рассмотрение новых санкций уже 4 апреля.

Ранее министр экономики, вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что эмбарго на поставки энергоносителей из России может поставить крест на процветании Германии. Это связано с тем, что в Германии нет инфраструктуры для импорта газа и нефти другими способами. Кроме того, бойкот российского газа мог бы расколоть немецкий бизнес и общество.

Напомним, 31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями.

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