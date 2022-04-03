Госсекретарь США: санкции против России могут снять по итогам переговоров России с Украиной

Госсекретарь США: санкции против России могут снять по итогам переговоров России с Украиной
Судьба санкций будет зависеть от результатов переговоров России и Украины. Фото: Pixabay

Цель антироссийских санкций — не быть бесконечными, а изменить поведение России. Об этом в интервью телеканалу NBC заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, в зависимости от итогов переговоров России и Украины санкции могут быть сняты.

«Мы посмотрим, что будет делать и что хочет делать Украина», отметил он.

По словам Блинкена, если станет понятно, что переговоры могут привести к завершению конфликта и это потребует сняти санкций, то они будут сняты. Тогда «в определенной мере санкции уйдут».

«Это зависит от России, что будет дальше» , — отметил госсекретарь.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Германия намерена ужесточить санкции против России и усилить поддержку Украины в вопросах обороны. Об этом 3 апреля заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

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