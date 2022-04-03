Журналист Колум Линч: США не способны объединить мир против России

Журналист Колум Линч: США не способны объединить мир против России
Не все страны поддерживают США в антироссийских настроениях. Фото: pixabay.com

Америке не удалось объединить мир против России во время специальной операции на Украине. Как пишет Foreign Policy (FP), об этом заявил журналист Колум Линч.

По его словам, антироссийскую кампанию поддерживают только друзья и партнеры США на Западе и в Восточной Азии.

«У многих стран есть исторические связи с Москвой, от которых они не готовы отказаться, и они опасаются, что экономическая блокада России причинит сильный ущерб им самим», — заявил Колум Линч.

К тому же, добавил журналист, некоторые государства недовольны агрессивной политикой США на Ближнем Востоке. Именно поэтому ведущие страны Азии и Африки хотят поддерживать сотрудничество не только с Америкой, но и с Россией. Более того, некоторые партнеры США отказались от прямой поддержки Вашингтона.

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