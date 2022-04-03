Национальная галерея в Лондоне переименовала «Русских танцовщиц» Дега в украинских

Национальная галерея в Лондоне поменяла название картины французского импрессиониста начала ХХ века Эдгара Дега «Русские танцовщицы» на украинских. Как сообщается на сайте музея, с просьбой переименовать картину обратилась к руководству Лондонской национальной галереи, в Музей Гетти в Лос-Анджелесе и Метрополитен-музей в Нью-Йорке украинская художница Мириам Найем.

На пастели изображены танцующие девушки с венками на головах из желтых, голубых и красных лент и цветов.

Как пишет газета Guardian, название этой картины было предметом постоянного обсуждения в течение многих лет и освещалось в научной литературе.

Полотно Дега сейчас не выставлено в галерее.

Ранее Национальная галерея сообщила, что из-за спецоперации России на Украине картина Рафаэля «Святое семейство» из коллекции Эрмитажа не будет включена в выставку «Credit Suisse: Рафаэль», которая откроется 9 апреля.