Кому из пенсионеров могут отказать в надбавке после увольнения

Индексация страховой пенсии по возрасту может быть только у неработающих пенсионеров. Об этом «Прайм» рассказала доцент экономического факультета РУДН, к.э.н. Лариса Сорокина. По ее словам, статус пенсионера отслеживается Пенсионным фондом, и иногда индексация не может быть произведена.

Лариса Сорокина сообщила, что ежемесячно работодатель передает списки работников в ПФР. «Отчет сдается не позднее 15 числа следующего месяца за который отчитывается работодатель. Списки в отчете подаются за полный календарный месяц. И не имеет значения, сколько дней в календарном месяце отработал сотрудник», — отметила она.

Эксперт советует пенсионерам, коорые собираются увольняться, делать это к концу месяца.

Она пояснила, что если работающий пенсионер уволился 1 марта (этот день считается последним рабочим днем), он появится в отчете работающих лиц марта. Отчет будет получен Пенсионным фондом в апреле. Решение об индексации будет принято в мае, надбавку выплатят в июле. Доплата будет начислена с апреля, то есть со следующего месяца после увольнения.

А если пенсионер трудоустроился 31 марта, он будет в списке работающих лиц марта. Отчет ПФР получит в апреле. «Для ПФР у этого пенсионера будет статус работающего. И индексация не будет произведена», — подчеркнула Сорокина. Если же трудоустройство было 1 апреля, тогда будет начислена надбавка за март.