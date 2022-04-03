Что изменилось для автомобилистов с 1 апреля в России

В апреле российских автомобилистов ждут изменения. Они связаны с новыми нормами закона и текущей ситуацей в экономике страны.

С 1 апреля поменялся расчет стоимости полиса ОСАГО. Коэффициенты страховых тарифов «бонус-малус» рассчитываются по-новому: для водителей, редко попадающих в ДТП, полис будет дешевле. Максимальная скидка за вождение без аварий впервые превысила половину стоимости страховки и составила 54%.

Для «проблемных» водителей, часто попадающих в аварию, максимальный коэффициент вырастет до 3,92 вместо недавних 2,45.

Кроме того, справочники запчастей теперь будут выпускаться раз в три месяца, а не раз в полгода. Стоимость страховки может вырасти. При удорожании запчастей, что сейчас и происходит, полис может стоить больше. Теперь Центробанк может менять тарифы на ОСАГО и коэффициенты, когда захочет.

В новых справочниках будет прописана стоимость расчетов ремонта для ОСАГО и каско. В изданиях будут учтены все скачки цен на запчасти.

Напомним также, в апреле Япония запретила экспорт в Россию предметов роскоши. Это коснется и автомобилей премиум-класса, чей ценовой порог составляет 6 млн йен (48,5 тыс. долларов по нынешнему курсу), мотоциклов — 600 тыс. йен (4,8 тыс. долларов). Таким образом запрет может коснуться Lexus и Infiniti, а также некоторых моделей Nissan и Toyota.. Требование вступает в силу 5 апреля.