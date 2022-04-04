В аэропорту Пулково 4 апреля отменили 22 рейса

В аэропорту Пулково 4 апреля отменили 22 рейса
В Пулково массово отменили рейсы. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В понедельник, 4 апреля, в петербургском аэропорту Пулково отменены 22 авиарейса. Самолеты не улетят по российским направлениям и за границу.

Из зарубежных рейсов сегодня отменены полеты в Шарм-эль-Шейх, Навои, Кишинев, Бухару, Нур-Султан.

Российские авиакомпании отменили запланированные на сегодня рейсы в Белгород, Симферополь, Ростов-на-Дону, Геленджик, Анапу, Краснодар, Москву, Липецк, Курск, Волгоград, Алматы.

Также есть один задержанный рейс. С опозданием сегодня вылетит самолет авиакомпании Turkish Airlines до Антальи. Рейс был запланирован на 12:25, но вылет отложили до 12:55.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ограничения на полеты в аэропорты юга и центра России продлены Росавиацией до 7 апреля.

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