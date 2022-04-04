Российские банки отказывают 50% клиентов в кредитных каникулах

Российские банки отказывают 50% клиентов в кредитных каникулах
Заемщикам массово отказывают в кредитных каникулах. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Россияне столкнулись с массовым отказом банков в кредитных каникулах. Кредитные организации одобряют лишь 30-50% заявок.

Как сообщает «Коммерсантъ», за март в Райффайзенбанк поступило 3,5 тысячи заявок на получение кредитных каникул, из которых одобрена примерно половина. В Росбанке за месяц получили 1,2 тысячи заявок, из которых удовлетворены лишь 370. А в банке ПСБ одобрили 45% заявок из 500 полученных.

В банках объяснили, что отказы в предоставлении кредитных каникул связаны с несоответствием требованиям, существующими просрочками или наличием других ипотечных каникул.

В Центробанке признали, что уже получают жалобы заемщиков, однако их число пока незначительно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что многие жители России решили воспользоваться возможностью отсрочки платежей по кредитам. Банки получили 8,4 тысячи заявок от граждан.

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