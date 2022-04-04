Петербуржцев предупредили об усилении ветра до 18 м/с

Петербургское управление МЧС предупредило местных жителей о сильном ветре, который ожидается 5 апреля.

Как сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ненастная погода ждет петербуржцев во вторник. Ветер усилится до 18 метров в секунду.

В целом завтра в Петербурге будет облачно, прогнозируются осадки в виде мокрого снега. В ночь на 5 апреля в городе похолодает до 0…+2 градусов, а днем будет от +2 до +4 градусов.

На дорогах ожидается сложная обстановка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что синоптик предупредил жителей Петербурга об аномально низком давлении.