Петербуржцев предупредили об усилении ветра до 18 м/с

Петербуржцев предупредили об усилении ветра до 18 м/с
В Петербурге ожидается усиление ветра. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Петербургское управление МЧС предупредило местных жителей о сильном ветре, который ожидается 5 апреля.

Как сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ненастная погода ждет петербуржцев во вторник. Ветер усилится до 18 метров в секунду.

В целом завтра в Петербурге будет облачно, прогнозируются осадки в виде мокрого снега. В ночь на 5 апреля в городе похолодает до 0…+2 градусов, а днем будет от +2 до +4 градусов.

На дорогах ожидается сложная обстановка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что синоптик предупредил жителей Петербурга об аномально низком давлении.

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