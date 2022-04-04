Циклон «Мирелла» принесет в Петербург снег с дождем

Циклон &#171;Мирелла&#187; принесет в Петербург снег с дождем
В городе ожидаются дожди с мокрым снегом. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

До Петербурга добрался очередной циклон, который немецкие синоптики назвали «Мирелла». Его стараниями в городе опять будут дожди со снегом.

Как сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, североатлантический циклон будет отвечать за погоду в Петербурге с понедельника, 4 апреля. Его стараниями в городе установится облачная с прояснениями погода, а ближе к вечеру местами пройдут небольшие дожди с мокрым снегом.

Температура воздуха сегодня установится на уровне 4-6 градусов тепла. Порывы южного ветра составят 5-10 метров в секунду.

Облачная и дождливая погода сохранится в Северной столице и во вторник. Не обойдется и без мокрого снега. Температура воздуха будет близка к норме.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что синоптик предупредил жителей Петербурга об аномально низком давлении.

новости СПб погода прогноз погоды циклон


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
На дорогах Петербурга за март зафиксировали 720 тысяч нарушений ПДД
На КАД между Пискаревским проспектом и проспектом Культуры ограничат движение
Циклон «Мирелла» принесет в Петербург снег с дождем
Серийный насильник из Кудрово предстанет перед судом
Пенсия по инвалидности в РФ будет назначаться автоматически
Разработчик игры World of Tanks уходит из России
Испытания теплосетей начались в шести районах Петербурга
Что такое КАСКО и для чего оно необходимо автовладельцу?