Циклон «Мирелла» принесет в Петербург снег с дождем

До Петербурга добрался очередной циклон, который немецкие синоптики назвали «Мирелла». Его стараниями в городе опять будут дожди со снегом.

Как сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, североатлантический циклон будет отвечать за погоду в Петербурге с понедельника, 4 апреля. Его стараниями в городе установится облачная с прояснениями погода, а ближе к вечеру местами пройдут небольшие дожди с мокрым снегом.

Температура воздуха сегодня установится на уровне 4-6 градусов тепла. Порывы южного ветра составят 5-10 метров в секунду.

Облачная и дождливая погода сохранится в Северной столице и во вторник. Не обойдется и без мокрого снега. Температура воздуха будет близка к норме.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что синоптик предупредил жителей Петербурга об аномально низком давлении.