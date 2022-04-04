На КАД между Пискаревским проспектом и проспектом Культуры ограничат движение

Из-за уборке смета на внешней стороне КАД между развязками с Пискаревским проспектом и проспектом Культуры ограничат движение.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», работы по уборке смета будут проводиться с 4 по 9 апреля в разделительной полосе дороги. В связи с этим дорожники перекроют четвертую полосу движение. На оставшихся полосах ограничат скоростной режим до 50 км/ч.

Отмечается, что убирать смет будут в круглосуточном режиме, в две смены. Информацию о перекрытии полосы выведут на табло и знаки переменной информации.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге до июля ограничат движение по Московскому шоссе и Дунайскому проспекту.