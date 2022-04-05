На территории Ленфильма к 9 мая появится новашая пешеходная улица

На территории Ленфильма к 9 мая появится новашая пешеходная улица
Эскизный проект по благоустройству киностудии «Ленфильм». Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Новая пешеходная улица, которая соединит Каменноостровский проспект и Кронверкскую улицу, появится на территории Ленфльма к 9 мая. Ее длина составит 300 метров.

В дальнейшем эта улица станет частью общественного пространства. Откроются кафе, творческие мастерские, летний кинотеатр.

Ранее Gazeta.SPb писала, что кинотеатры не собираются повышать цены на билеты на фоне роста стоимости товаров и услуг.

Руководители пяти киносетей Объединенной киносети отметили, что намерены сохранить такой досуг доступным, хотя затраты на лампы и комплектующие к проекторам резко выросли.

Отметим, затруднения стали возникать и с контентом. Так, компания Warner Bros отменила выход фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в российских кинотеатрах. Компания Disney также приостановила показ всех своих фильмов в кинотеатрах России.

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