Российские кинотеатры не будут повышать цены на билеты

Кинотеатры заверили, что не собираются повышать цены на билеты и ассортимент кинобаров на фоне роста стоимости товаров и услуг.

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на руководителей пяти киносетей Объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино», «Премьер-зала», «Каро», «Киномакса» и «Синема стар».

Они отметили, что их сейчас задача — сохранить такой досуг доступным и актуальным, несмотря на то, что резко выросли затраты на лампы и комплектующие к проекторам.

Представители киноиндустрии считают, что после приостановки ведущими голливудскими студиями показа своих фильмов в РФ кинотеатры не располагают контентом, который был бы популярен у зрителей.

Напомним, компания Warner Bros накануне премьеры отменила выход фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли в российских кинотеатрах. Об этом заявили представители компании Warner Bros 1 марта. Премьера картины режиссера Мэтта Ривза должна была состоятся 2 марта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Disney приостановила показ всех своих фильмов в кинотеатрах России.