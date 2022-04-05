Сотрудника бара на Думской арестовали за нацистское приветствие

В Петербурге на двое суток арестован сотрудник бара на Думской улице. Куйбышевский районный суд принял такое решение после того, как молодой человек выкрикнул нацистское приветствие во время исполнения гимна России.

Мужчина привлечен к административной ответственности по статье ч.1 ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Напомним, ранее Gazeta.SPb писала, что в Сертолово мужчина ударил полицейского битой по голове. Напавшего задержали.

42-х летний мужчина ударил битой по голове прибывшего по сообщению о шуме полицейского. После обращения за медпомощью, с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой головы полицейский в удовлетворительном состоянии продолжил службу. А мужчину задержали и увезли в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело по ст. 318 ч. 1 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).