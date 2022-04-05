Сильный ветер «пригнал» в Петербург «желтый» уровень опасности

В Петербурге сегодня будет дуть сильный ветер. Фото: Baltphoto/ Петр Прайс

В Петербурге сегодня будет дуть сильный ветер. Фото: Baltphoto/ Петр Прайс

В Петербурге из-за непогоды 5 апреля объявлен «желтый» уровень опасности. По данным Гидрометцентра России, ветер будет дуть со скоростью 15-18 метров в секунду. Погодное предупреждение действует сегодня до десяти часов вечера.

В Ленобласти также объявлен «желтый» уровень опасности, там к тому же помимо сильного сетра местами будет сильный снегопад и обледенение.

Напомним, ранее Gazeta.SPb писала, что сезон корюшки в Петербурге начнется позже из-за затянувшейся зимы. Пока рыбаки ждут, что растает лед.

В прошлом году орудия для лова выставляли уже 4-7 апреля. А сейчас лед стоит 60 см. В этом апреле ловлю корюшки планируют начать не раньше 20 апреля.