Гигантские навалы льда появились на берегу Финского залива

Огромные навалы льда высотой около трех с половиной метров образовались на северной стороны дамб со стороны Финского залива.

Такие нагромождения льдин на берегах озер, заливов и водохранилищ появляется из-за сильного ветра. По мнению специалистов, ледяное поле в Финском заливе двинулось в конце марта из-за небольшого подъема уровня воды и западного ветра.

Видео: дирекция КЗС

Такое же явление, но еще в более крупных масштабах, происзошло в 2019 году после 16-го предотвращенного наводнения. Тогда высота навалов на бамбе составляла более 9,5 метров, а длина навала — более километра.

Все защитные дамбы КЗС рассчитаны выдерживать подобные нагрузки.