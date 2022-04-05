В Decathlon сказали, когда закроют первый из семи магазинов в Петербурге

В Decathlon сказали, когда закроют первый из семи магазинов в Петербурге
Уйдет первый из семи магазинов. Фото: Pixabay

Французская сеть спортивных товаров Decathlon уходит из Петербурга. Первым закроется магазин в ТРК «Питерленд» — уже 6 апреля.

Как передает РБК, в Decathlon пояснили, что поставки товаров им не обеспечить, и сеть закрывается из-за внешних причин. Остальные магазины сети пока продолжат работу. Они находятся в «Охта Молле», «Меге Парнас», ТК «Лето», РИО, «Лондон Молл», в гипермаркете на улице Адмирала Трибуца в квартале «Балтийская Жемчужина».

О прекращении работы в России Decathlon сообщил 29 марта. Зарплата сотрудникам закрытых магазинов будет продолжать выплачиваться.

Напомним, ранее в Петербурге закрылись такие мегезины, как IKEA, Uniqlo и другие.

«Uniqlo в рамках своей миссии стремилась предоставлять доступную повседневную одежду для населения России. Однако в последнее время мы столкнулись с рядом трудностей, включая вызовы в области ведения бизнеса и ухудшение конфликтной ситуации», — сообщили в компании.

Decathlon закрытие новости СПб питерленд спортивные товары


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Decathlon сказали, когда закроют первый из семи магазинов в Петербурге
Путин: Россия будет бережно относиться к экспорту продовольствия на фоне ...
Глава дипломатии ЕС признал, что рубль хорошо противостоит санкциям
Эксперт: мир может столкнуться с дефицитом продовольствия к осени
Импорт рыбы в Россию может сократиться на треть
Экономист Беляев: новые антироссийские санкции можно обойти
Глава группы НЛМК: переход на платежи в рублях выбросит Россию с рынков
В Петербурге изменились нормативы расходов бюджета по соцпитанию