В Decathlon сказали, когда закроют первый из семи магазинов в Петербурге

Французская сеть спортивных товаров Decathlon уходит из Петербурга. Первым закроется магазин в ТРК «Питерленд» — уже 6 апреля.

Как передает РБК, в Decathlon пояснили, что поставки товаров им не обеспечить, и сеть закрывается из-за внешних причин. Остальные магазины сети пока продолжат работу. Они находятся в «Охта Молле», «Меге Парнас», ТК «Лето», РИО, «Лондон Молл», в гипермаркете на улице Адмирала Трибуца в квартале «Балтийская Жемчужина».

О прекращении работы в России Decathlon сообщил 29 марта. Зарплата сотрудникам закрытых магазинов будет продолжать выплачиваться.

Напомним, ранее в Петербурге закрылись такие мегезины, как IKEA, Uniqlo и другие.

«Uniqlo в рамках своей миссии стремилась предоставлять доступную повседневную одежду для населения России. Однако в последнее время мы столкнулись с рядом трудностей, включая вызовы в области ведения бизнеса и ухудшение конфликтной ситуации», — сообщили в компании.