Уровень стресса у работающих петербуржцев самый высокий в России

Около 13% работающих петербуржцев все время находятся в стрессовом состоянии. Как свидетельствуют результаты опроса службы исследований hh.ru, это самый высокий показатель по России.

При этом 37% жителей Петербурга испытывают стресс и тревогу достаточно часто, 28% — иногда, 17% — редко.

С каждым третьим петербуржцем случались панические атаки. Особенно от них страдают деятели искусства (44%), маркетинга (34%), специалисты по закупкам и тендерам (32%), юристы (30%) и транспортники (29%).

Неподвластны паническим атакам представители строительной отрасли и автобизнеса, производственники.

Панические атаки «нападают» на каждого третьего опрошенного от 18 до 44 лет.

Большинство петербуржцев признали, что стресс на работе мешает их личным отношениям. В основном это молодые люди до 24 лет. Также проблемы с личной жизнью по этой же причины есть у маркетологов (83%), HR-специалистов (81%), юристов (80%), банковских служащих (80%), ИТ-специалистов (80%).

В основном стресс на работе сучается изза эмоционального выгорания, неподходящей атмосферы в коллективе и поведения руководства.

Самые довольные — петербуржцы на удаленке. Лишь 1% удаленщиков жалуются на стресс.