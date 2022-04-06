Покровская больница больше не принимает новых пациентов с COVID

Покровская больница Петербурга вернулась к штатной работе. На это повлияло улучшение эпидемиологической ситуации.
Напомним, с весны 202 года Покровская больница принимала больных коронавирусом, став частично инфекционным заведением. Теперь она перестала принимать больных Covid-19.
Как сообщили в комитете по здарвоохранению города, к штатной работе по основным профилям больницу вернут в ближайшее время.
Тем не менее в Петербурге по-прежнему необходимо носить маску и соблюдать социальную дистанцию.
Накануне, 5 апреля, стало известно, что в Северной столице приступили к производству вакцины от коронавируса «Конвасэл». У нее высокая иммуногенность и защитные свойства, вакцина практически универсальна. Вакцину разработали ученые и технологи Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток.