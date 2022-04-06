Полиция и Центр «Э» пришли в книжный магазин «Листва» на Литейном

Сотрудники правохранительных органов пришли в книжный магазин «Листва» на Литейном проспекте в Петербурге. Были задержаны трое сотрудников магазина и пятеро посетителей. Причины их задержания неизвестны. После полуночи их отпустили без составления протоколов

В этот день в «Листве» на Литейном должна была пройти лекция о писателе Эдуарде Лимонове, однако ее отменили до прихода полицейских. Как сообщает «Фонтанка», в магазин пришли после анонимки. Правоохранителей интересовала экстремистская литература, с собой забирали книги Эдуарда Лимонова, философа Юлиуса Эволы.

Ранее Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал на двое суток сотрудника бара на Думской. Его судили за то, что он выкрикнул нацистское приветствие во время исполнения гимна России.