Налоговая и полиция в России взялись за валютных спекулянтов

Территориальные органы Федеральной налоговой службы (ФНС) совместно с МВД займутся отслеживанием купли-продажи валюты с рук, в обход банков. Как передает РБК, на эти операции не распространяются антисанкционные послабления валютного контроля.

Как сообщается в письме ФНС, сейчас валюту «с рук» продают в соцсетях, телеграм-каналах и других интернет-сервисах. А в нынешней ситуации это угрожает устойчивости рубля и стабильности внутреннего валютного рынка.

По данным ФНС, случаи продажи валюты с рук в России в последнее время участились. «Налоговым органам поручено обратить особое внимание на выявление таких нарушений с учетом имеющихся возможностей органов внутренних дел»», — сообщили в пресс-службе ФНС. Служба на постоянной основе осуществляет контроль за такими операциями, в том числе совместно с органами внутренних дел.

Ранее глава аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев дал совет, как в нынешней ситуации правильно хранить свои сбережения. Он считает, что около 25% средств надо хранить в российских рублях, еще 25% — в альтернативных валютах (юань и гонконгский доллар) и не более 50% — в валютах западных стран.