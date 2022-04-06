МВД и Генпрокуратура думают дать силовикам доступ к базам данных банков

МВД и Генпрокуратура думают дать силовикам доступ к базам данных банков
Единая база данным позволит быстрее ловить преступников. Фото: pixabay.com

МВД России и Генпрокуратура работают над вопросом предоставления доступа правоохранителям к базам данных банков и операторов связи. Об этом «Интерфаксу» сообщил замглавы внутренних дел РФ — начальник Следственного департамента Сергей Лебедев.

По его словам, это необходимо, чтобы противодействовать киберпреступникам. Поэтому должна быть создана федеральная платформа, в которой бы были сведения о преступлениях в сфере информационных технологий и интегрированные базы данных банков и операторов связи.

Анализ информации платформы в режиме реального времени позволяит правоохранителям оперативно получат информацию и утанавливать виновных, а также незамедлительно инициировать блокирование счетов, используемых злоумышленниками.

А информация о счетах, абонентских номерах, сайтах и так далее позволит банкам и операторам связи проводить системную работу по профилактике криминальных инцидентов.

По его словам, в 2021 году было выявлено около 90 тысяч лиц, совершивших дистанционные хищения, это на 32% больше по сравнению с 2020 годом.

В то же время киберпреступлений в январе-фервале этого года стало меньше.

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МВД и Генпрокуратура думают дать силовикам доступ к базам данных банков
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