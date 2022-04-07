«Назим» в Петербург зиму не принес

Дожди с мокрым снегом пришли в Петербург вместе с циклоном «Назим». Сейчас город находится в его власти.

Как сообщил в своем телеграм-канале синоптик центра «Фобос» Михаил Леус, в Петерббурге будет облачно, тепло и сыро.

7 апреля воздух прогреется до пяти градусов тепла, в области — до одного-шести.

Юго-восточный ветер будет дуть с порывами до девятиметров в секунду. Атмосферное давление упадет и составит 740 мм ртутного столба, это существенно ниже нормы.

В пятницу, 8 апреля, опять пойдут дожди, станет еще теплее.

Накануне Петербург вновь стал снежным и чистым. Сейчас снего идет, но на дорогах он уже тает и превращается в грязное месиво.