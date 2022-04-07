Х5 Group отменил ограничения по покупке товаров в одни руки

Российский ретейлер Х5 Group, в состав которого входят таке сети, как «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и «Чижик», отменил ограничения по покупке социально значимых товаров в одни руки.

Это связано со снижением ажиотажного спроса на покупки.

Сейчас продажа гречки, сахара, соли, вермишели и подсолнечного масла ниже, чем в конце февраля — начале марта, в три с половиной — четыре раза.

К тому же увеличиваются запасы продовольствия в распределительных центрах и магазинах.

Напомним, в марте торговые сети, входящие в X5 Group, ограничили объем продаж на фоне резкого повышения потребительского спроса в одни руки сахара, гречневой крупы, риса.

На 31 декабря 2021 года под управлением X5 Group находился 19 121 магазин.