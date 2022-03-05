«Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» ввели лимит на продажи

Поставщики не успевают фасовать и готовить продукцию для поставок в торговые сети. Фото: Pixabay

Поставщики не успевают фасовать и готовить продукцию для поставок в торговые сети. Фото: Pixabay

X5 Group (сети магазинов «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Чижик») ввела ограничения на продажу круп, сахара и растительного масла в магазинах в одни руки.

Причиной такого решения стал повышенный спрос. Мера необходима для того, чтобы товары первой необходимости всегда были в наличии, пояснили в пресс-службе компании.

Для каждого региона будут установлены свои лимиты. Покупатели будут узнавать об ограничениях из объявлений на полках магазинов.

При этом поставщики располагают достаточными запасами продукции, однако не успевают фасовать и подготавливать ее для поставок.

Напомним, в некоторых регионах уже были замечены случаи покупки социально значимых продуктов питания за один раз, которые превышали норму частного потребления в объеме. Подобные действия могли быть направлены на последующую перепродажу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россельхознадзор разрешил поставки в РФ продуктов питания из ряда стран. Речь идет о молочной продукции, яйцах, фруктах и орехах.