Shell потеряет до 5 млрд долларов из-за ухода из России

Shell намерена прекратить в России деятельность, связанную с автозаправками, авиатопливом и ГСМ. Фото: unsplash

Shell намерена прекратить в России деятельность, связанную с автозаправками, авиатопливом и ГСМ. Фото: unsplash

Британско-нидерландская компания Shell оценила потери, связанные с уходом из России. Как сообщает «Прайм», компания по итогам прошедшего периода потеряет от 4 до 5 млрд долларов.

При этом по прогнозу расходы не повлияют на скорректированную прибыль.

Напомним, в конце февраля Shell заявила, что выходит из совместных предприятий с «Газпромом» и «Газпром нефтью», в том числе «Сахалина-2», «Енисея» и «Салым Петролеума», а также прекращает участие в проекте «Северный поток 2».

Затем Shell сообщила, что отказывается от участия во всех российских углеводородных проектах, включая нефть, нефтепродукты, газ и сжиженный природный газ.

Для начала Shell решила прекратить спотовые закупки российской нефти, закрыть автомобильные заправки и остановить производство авиационного топлива и смазочных материалов.