Билайн расширил сеть 4G в Петербурге и Ленобласти

Билайн значительно расширил зону скоростного интернета в Петербурге и Ленобласти. За последние четыре года базовых станций стало в два раза больше. Клиенты могут использовать разные форматы общения — голосовую и видеосвязь, качественные фотографии.

За последний год новая инфраструктуры появилась в 11-ти районах Ленобласти в 70-ти населенных пунктах, в том числе таких крупных, как Гатчина, Петергоф, Пушкин, и отдаленных — в Бокситогорске, Кингисеппе, Лодейном поле.

В 20 населенных пунктах Ленобласти 4G от билайна впервые появился в деревнях Старицы, Большие Поля, поселке Пушное и др.

В Петербуге особый упор делался на улучшение сети в новых районах — в Кудрово, на Парнасе, в Парголово, Мурино и Девяткино, на намыве Васильевского острова.

Кроме того, благодаря масштабному строительству запущена сеть 4G в тоннелях метро. Клиенты билайн могут разговаривать и пользоваться интернетом на красной, синей, оранжевой, зеленой линиях. По данным исследования аналитического агентства TelecomDaily, в петербургском метро билайн стал лидером по средним скоростям мобильного интернета.

По словам директора Санкт-Петербургского отделения ПАО «ВымпелКом» (ТМ билайн) Евгения Брянцева, сеть расширена и модернизирована. «Кроме того, в прошлом году билайн вернул в компанию ключевые технические функции – это позволяет лучше контролировать надежность работы сети и быстрее реагировать на любые ситуации», — отметил он.

«Главная задача для нас — обеспечить клиентам возможность в любой момент быть на связи с дорогими людьми», — отметил Евгений Брянцев.

По его словам, билайн позволяет петербуржцам убедиться в качестве связи. Новые абоненты, подключившиеся к сети билайн на тариф «Близкие люди 2» до 19 июня, могут вернуть деньги, если им не понравится качество связи. Тариф «Близкие люди-2» дает возможность подключить один дополнительный номер билайн к своему тарифу.