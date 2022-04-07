Неизвестный рисунок Микеланджело продадут за 30 млн евро

Неизвестный ранний рисунок «Обнаженный юноша (по мотивам Мазаччо) в окружении двух фигур», атрибутированный Микеланджело, выставят на аукцион в Париже. Как сообщается на сайте аукционного дома Christie’s, работа взята из частной коллекции во Франции.

До недавнего времени ее нельзя было вывозить из страны. Перед аукционом в Париже рисунок покажут в Гонконге и Нью-Йорке.

В 1907 году «Обнаженного юношу» продали в качестве работы школы Микеланджело на парижских торгах, после чего он надолго пропал из поля зрения ученых. В 2019 году рисунок атрибутировал Микеланджело.

«Обнаженный юноша» является одной из менее чем десяти работ Микеланджело на бумаге, которые все еще находятся в частных собраниях. Она, несомненно, станет определяющим произведением, формирующим наш взгляд на ранее становление творческой карьеры художника», — сказал «Известиям» директор международного отдела графики старых мастеров Christie’s Стайн Алстинс.

Если рисунок будет продан, он станет одним из самых дорогих в истории произведений на бумаге.

Напомним, финская таможня задержала картины, перевозимые из Франции в Эрмитаж.