Финляндия вернет арестованные картины Эрмитажа «рано или поздно»

Картины Эрмитажа арестованы в Финляндии как доказательства согласно санкционным правилам. Об этом на пресс-конференции 6 апреля заявил директор финской таможни Сами Ракшит.

При этом он подчеркнул, что Финляндия учитывает международные договоренности о предметах искусства и музейные соглашения.

Со своей стороны глава отдела экспортного контроля МИД Финляндии сообщил, что рано или поздно картины Эрмитажа возвратят в Россию и что они являются собственностью России.

Как заявил по этому поводу спикер Госдумы Вячеслав Володин, Финляндия вернет в Россию арестованные картины Эрмитажа и еще заплатит неустойку. Он отметил, что те, кто задержал картины, видимо, «плохо помнят свою историю».

Напомним, ранее стало известно, что финские пограничники задержали три машины с картинами, которые везли из Франции в Эрмитаж.