Партнеры и сервисы вместе с Яндексом обновляют тарифы на такси и доставку в Петербурге

В Петербурге и других городах России поменяются тарифы на Яндекс Такси и Яндекс Доставку. Такое решение приняли таксопарки, логистические компании вместе с Яндекс Такси и Яндекс Доставкой.

Обновление тарифов позволит, с одной стороны, улучшить экономику поездок и частично компенсировать рост цен на обслуживание автомобилей, а с другой – сервисы останутся максимально доступным для широкой аудитории. Обновление пройдет таким образом, что не приведет к падению спроса на поездки. Изменения произойдут уже в апреле.

Один из руководителей группы компаний «Ё-такси», Пыльцов Ростислав Игоревич отметил: “Таксопарки сейчас находятся в очень непростой ситуации. С одной стороны, значительно выросли цены на сами автомобили, на запчасти, колёса, масла и расходные материалы. Даже страховка ОСАГО для такси подорожала с начала года на 30%. С другой стороны водители подолгу простаивают без заказов — заработок падает. В таких условиях тарифы на такси не могут быть прежними.”

“В регионах, в среднем, меньше количество поездок на такси, чем в крупных городах. Изменения тарифов незначительно отразится на пассажирах, которые заказывают такси время от времени, но положительно отразится на водителях, которые будут выполнять множество заказов с увеличенным тарифом в течение дня”, — заявила глава Общественного совета по развитию такси в регионах Ирина Зарипова.

В одних городах увеличится стоимость подачи машины, а в других — стоимость километра и минуты. Поменяются все тарифы с учетом локальной специфики конкретных городов.