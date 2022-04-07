Михаил Мишустин: паника в российских магазинах остановлена

Российские власти смогли остановить панику в магазинах, ажиотаж постепенно проходит. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом перед правительством.

По его словам, системы меры, предпринятые правительством, Минпромторгом, Мин­сельхозом, ФАС, руководителыми регионов, добросовестными продавцами, привели к определенному результату.

«Нам удалось остановить панику», — сказал он.

Напомним, ранее российский ретейлер Х5 Group, в состав которого входят такие сети, как «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и «Чижик», заявил, что отменяет ограничения по покупке социально значимых товаров в одни руки. Это связано со снижением ажиотажного спроса на покупки.