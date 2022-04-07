В Калининграде прошли похороны актрисы Александры Яковлевой

В Калининграде прошли похороны актрисы Александры Яковлевой
Александра Яковлева в фильме "Экипаж". Фото: кадр из фильма

В Калининграде на кладбище на проспекте Мира похоронили актрису Александру Яковлеву.

До этого прощание с ней прошло в Петербурге — в крематории на Шафировском проспекте. В последний путь ее проводили друзья, коллеги, близкие люди.

Как сказал на церемонии прощания актер Андрей Ургант, «она исполнила свою роль в жизни, которая называется «Александра Яковлева», и исполнила ее достойно и заслуженно».

Актриса, известная по ролям в фильме «Человек с бульвара Капуцинов», «Экипаж» и других, родилась в Калининграде в 1957 году. В 2020 году ей присвоили звание Почетного гражданина города. С 2016 года она была депутатом городского Совета депутатов. Александра Яковлева умерла 1 апреля на 65-м году жизни от онкологии.

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