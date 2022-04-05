В Петербурге прошла церемония прощания с актрисой Александрой Яковлевой

В Петербурге простились с актрисой Александрой Яковлевой. Церемония прощания с актрисой, умершей 1 апреля на 65-м году жизни, прошла в большом зале крематория на Шафировском проспекте.

В последний путь ее провожали близкие люди, друзья, коллеги, передает ТАСС.

По словам присутствовавшего на церемонии прощания актера Андрея Урганта, «она исполнила свою роль в жизни, которая называется «Александра Яковлева», и исполнила ее достойно и заслуженно».

Отпевание и похороны Александры Яковлевой пройдут 7 апреля в Калининграде. Там она родилась в 1957 году. В 2020 году ей присвоили звание Почетного гражданина города. С 2016 года она была депутатом городского Совета депутатов.