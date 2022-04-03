Звезду «Чародеев» и «Экипажа» актрису Александру Яковлеву похоронят в Калининграде

Звезду &#171;Чародеев&#187; и &#171;Экипажа&#187; актрису Александру Яковлеву похоронят в Калининграде
Александра Яковлева в фильме "Экипаж". Фото: кадр из фильма

Прощание и похороны российской актрисы Александры Яковлевой пройдут 7 апреля в Калининграде. Там актриса родилась в 1957 году. В 2020 году ей присвоили звание Почетного гражданина города Калининграда. С 2016 года она была депутатом городского Совета депутатов.

7 апреля пройдет отпевание актрисы в храме Александра Невского в Калининграде.

Напомним, Александра Яковлева умерла 1 апреля на 65-м году жизни.

В кино Яковлева дебютировала в роли стюардессы в фильме-катастрофе Александра Митты «Экипаж» (1979). Также зрители знаю ее по фильмам «Россия молодая», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов». Как режиссер она в 1993 году поставила мелодраму «Паром «Анна Каренина».

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