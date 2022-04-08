Воздух в Петербурге в пятницу прогреется до +10 градусов

Воздух в Петербурге в пятницу прогреется до +10 градусов
В Петербург придут дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Северную столицу под конец рабочей недели пришло потепление. Воздух сегодня прогреется до +10 градусов. Но при выходе из дома стоит взять зонтики.

Согласно прогнозу «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу, 8 апреля, погода в Петербурге будет облачной с прояснениями. Днем могут пройти дожди. Ветер подует с юга, юго-запада, он будет умеренным.

Температура воздуха в середине дня составит от +8 до +10 градусов. На побережье Финского залива может быть чуть прохладнее — до +6 градусов. Атмосферное давление утром будет понижаться, а днем — повышаться.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в апреле в Петербурге. По словам специалиста, в апреле в Северной столице ожидается много ненастных дождливых дней, но периодически они будут сменяться сухой, малооблачной погодой.

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