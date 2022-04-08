В аэропорту Пулково 8 апреля отменили 14 рейсов

В аэропорту Пулково 8 апреля отменили 14 рейсов
В Пулково отменили рейсы. Фото: пресс-служба "ВВСС"

В пятницу, 8 апреля, в петербургском аэропорту Пулково отменены 14 авиарейсов. Самолеты не улетят по российским направлениям.

Российские авиакомпании отменили запланированные на сегодня рейсы в Белгород, Симферополь, Ростов-на-Дону, Геленджик, Анапу, Краснодар, Ульяновск, Курск и Томск. Об этом свидетельствует информация на сайте воздушной гавани.

Также есть один задержанный рейс. С опозданием сегодня вылетит самолет авиакомпании Turkish Airlines до Антальи. Рейс был запланирован на 12:25, но вылет отложили до 12:50.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Пулково сел самолет с мертвым пассажиром. Мужчине стало плохо во время полета. По предварительной информации, у него во время полета были проблемы с сердцем.

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