Суд разрешил Юрию Хованскому пользоваться интернетом

Суд в Петербурге ослабил меру пресечения видеоблогеру Юрию Хованскому, обвиняемому в оправдании терроризма.

Куйбышевский районный суд снял с Хованского часть запретов определенных действий. Теперь блогер может пользоваться интернетом и выходить на улицу в период с 18 до 10 часов. Остальные ограничения остаются в силе. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на адвоката блогера.

Сам Хованский уже вышел на связь с подписчиками.

«Случилось чудо: суд наконец-то разрешил мне пользоваться интернетом. Надеюсь, что вы меня еще не забыли», — написал Хованский в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, Юрия Хованского задержали 9 июня 2021 года, а после суд заключил его под стражу. Поводом для возбуждения уголовного дела об оправдании терроризма стала песня о трагедии в «Норд-Осте», которую он исполнил на одном из стримов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в феврале суд продлил меру пресечения блогеру Хованскому.