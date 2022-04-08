Суд разрешил Юрию Хованскому пользоваться интернетом

Суд разрешил Юрию Хованскому пользоваться интернетом
Хованскому . Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Суд в Петербурге ослабил меру пресечения видеоблогеру Юрию Хованскому, обвиняемому в оправдании терроризма.

Куйбышевский районный суд снял с Хованского часть запретов определенных действий. Теперь блогер может пользоваться интернетом и выходить на улицу в период с 18 до 10 часов. Остальные ограничения остаются в силе. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на адвоката блогера.

Сам Хованский уже вышел на связь с подписчиками.

«Случилось чудо: суд наконец-то разрешил мне пользоваться интернетом. Надеюсь, что вы меня еще не забыли», — написал Хованский в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, Юрия Хованского задержали 9 июня 2021 года, а после суд заключил его под стражу. Поводом для возбуждения уголовного дела об оправдании терроризма стала песня о трагедии в «Норд-Осте», которую он исполнил на одном из стримов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в феврале суд продлил меру пресечения блогеру Хованскому.

интернет новости СПб суд юрий хованский


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге уничтожат часть имущества госпиталя в «Ленэкспо»
Дебошир с бутылкой вина попытался проникнуть на крейсер «Аврора»
Суд разрешил Юрию Хованскому пользоваться интернетом
В аэропорту Пулково 8 апреля отменили 14 рейсов
За сексуальное насилие над девочкой из Соснового Бора задержали ее дядю
На проспекте Ветеранов сбили школьника, выбежавшего на дорогу
Девятилетний мальчик в Петербурге стал жертвой разврата после знакомства в ...
Окровавленного мужчину нашли мертвым в парадной дома в центре Петербурга