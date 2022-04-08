Незаконные прилавки закрыли у 12 станций метро Петербурга

Незаконные прилавки закрыли у 12 станций метро Петербурга
В отношении нарушителей составлены протоколы. Фото: ККИ

В Петербурге власти освободили территории у 12-ти станций городского метрополитена от объектов незаконной уличной торговли.

Как сообщили в комитете по контролю за имуществом (ККИ), рейды по борьбе с незаконными уличными торговцами прошли в последние дни марта и первую неделю апреля. За это время было освобождено 26 незаконно занятых земельных участков.

Овощные прилавки закрыли у станций «Дыбенко», «Ломоносовская», «Нарвская», «Проспект Просвещения», «Гражданский проспект», «Кировский завод», «Автово» и «Проспект Ветеранов». Автолавки с овощами и фруктами изъяты у «Звездной» и «Купчино».

В отношении нарушителей составлены протоколы. Фото: ККИ

У метро «Проспект Большевиков» снесли торговую точку с трикотажем, у «Политехнической» — с рыбой.

В отношении нарушителей составлены протоколы. Фото: ККИ

Также власти изъяли сувениры у торговцев с Дворцовой площади.

В отношении нарушителей составлены протоколы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на дорогах Петербурга за март зафиксировали 720 тысяч нарушений ПДД.

ККИ незаконная уличная торговля новости СПб


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Движение по проспекту Стачек ограничат до середины июля
Владимира Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище
Отец Филиппа Киркорова попал в реанимацию из-за проблем с сердцем
На дамбе в Петербурге водитель превысил скорость до 236 км/ч
Экипаж упавшего в Ленобласти истребителя МиГ-31 выжил
Курс евро опустился ниже 78 рублей впервые с июня 2020 года
В Петербурге начали сносить манеж лейб-гвардии Финляндского полка
В Ленобласти разбился военный истребитель МиГ-31