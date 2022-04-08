Незаконные прилавки закрыли у 12 станций метро Петербурга

В Петербурге власти освободили территории у 12-ти станций городского метрополитена от объектов незаконной уличной торговли.

Как сообщили в комитете по контролю за имуществом (ККИ), рейды по борьбе с незаконными уличными торговцами прошли в последние дни марта и первую неделю апреля. За это время было освобождено 26 незаконно занятых земельных участков.

Овощные прилавки закрыли у станций «Дыбенко», «Ломоносовская», «Нарвская», «Проспект Просвещения», «Гражданский проспект», «Кировский завод», «Автово» и «Проспект Ветеранов». Автолавки с овощами и фруктами изъяты у «Звездной» и «Купчино».

У метро «Проспект Большевиков» снесли торговую точку с трикотажем, у «Политехнической» — с рыбой.

Также власти изъяли сувениры у торговцев с Дворцовой площади.

В отношении нарушителей составлены протоколы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на дорогах Петербурга за март зафиксировали 720 тысяч нарушений ПДД.