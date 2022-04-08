Огромные очереди за загранпаспортами заметили в Петербурге

Огромные очереди за загранпаспортами заметили в Петербурге
Петербуржцы стояли в очередях за получением загранпаспорта. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Жители Выборгского и Кировского районов Петербурга образовались огромные очереди на получение загранпаспортов.

Толпы людей пришли за своими загранпаспортами накануне, пишет «Фонтанка». Длинную очередь заметили у входа в МФЦ на улице Пархоменко, 18. Только на улице стояли около 20 человек, еще многие ждали своей очереди внутри. Одна из петербурженок простояла на улице полтора часа, но так и не дождалась.

Аналогичная ситуация была в УФМС на Автовской улице. В очереди скопилось больше полусотни человек. Для того, чтобы все успели получить загранпаспорта, работу подразделения продлили на полтора часа.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что незаконные прилавки закрыли у 12 станций метро Петербурга. Рейды по борьбе с незаконными уличными торговцами прошли в последние дни марта и первую неделю апреля.

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