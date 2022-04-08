На дороги Петербурга до конца 2023 года выйдут 300 новых троллейбусов

На дороги Петербурга до конца 2023 года выйдут 300 новых троллейбусов
До конца 2023 года в городе появится почти 300 троллейбусов и около 200 трамваев. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

За ближайшие два года троллейбусные парки Петербурга пополнятся 300 новыми машинами.

Об этом глава комитета по транспорту Кирилл Поляков сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург«.

В Северной столице продолжается первый этап транспортной реформы. По словам чиновника, ежедневно на дороги города выпускают большое количество новых автобусов и троллейбусов. Только до конца 2023 года в городе появится почти 300 троллейбусов, а также около 200 трамваев.

Кирилл Поляков отметил, что новый транспорт существенно изменит картину в городе и приблизит выполнение задачи по обновлению облика общественного транспорта в Петербурге. Он добавил, что в настоящее время это главная цель транспортной реформы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в ЗакСе объяснили необходимость транспортной реформы в Петербурге.

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