На дороги Петербурга до конца 2023 года выйдут 300 новых троллейбусов

До конца 2023 года в городе появится почти 300 троллейбусов и около 200 трамваев. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

До конца 2023 года в городе появится почти 300 троллейбусов и около 200 трамваев. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

За ближайшие два года троллейбусные парки Петербурга пополнятся 300 новыми машинами.

Об этом глава комитета по транспорту Кирилл Поляков сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург«.

В Северной столице продолжается первый этап транспортной реформы. По словам чиновника, ежедневно на дороги города выпускают большое количество новых автобусов и троллейбусов. Только до конца 2023 года в городе появится почти 300 троллейбусов, а также около 200 трамваев.

Кирилл Поляков отметил, что новый транспорт существенно изменит картину в городе и приблизит выполнение задачи по обновлению облика общественного транспорта в Петербурге. Он добавил, что в настоящее время это главная цель транспортной реформы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в ЗакСе объяснили необходимость транспортной реформы в Петербурге.