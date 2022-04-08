Диетолог назвал продукты для борьбы с тягой к сладкому

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев дал несколько рекомендаций по питанию людям, которые решили отказаться от сладкого.

Специалист отметил в беседе с «Москвой 24», что при отказе от сладкого следует включить в рацион больше сложных углеводов и пищи с содержанием хрома. Это поможет справиться с сахарной ломкой.

Арзамасцев указал на распространенную ошибку, которую допускают те, кто садится на диету. Многие полностью отказываются от простых углеводов, забывая при этом о сложных, которые тоже дают энергию, но при этом приносят больше пользы.

«Организму не хватает энергии. Именно поэтому, так как энергию проще получить из простых углеводов, то есть из сахара, организм будет тянуть именно на сахар», – объяснил диетолог.

Сложные углеводы нужно есть хотя бы один раз в день. Это может быть любая крупа: греча, киноа, булгур или кускус.

Кроме того, пережить отказ от сладкого помогут продукты с содержанием хрома. Нехватка этого элемента влияет на тропность инсулина к глюкозе. Чем меньше хрома, тем медленнее сахар доходит до клеток. Поэтому хром нужно потреблять в достаточном количестве.

Богатым источником хрома являются сыр, рыба и мясные продукты.

Диетолог также рассказал, что зачастую желание есть сладкое может быть вызвано стрессом. В таком случае нужно снизить его уровень и укрепить нервную систему, а для этого могут помочь продукты с содержанием магния и витамина В6, например говяжья печень.

Кроме того, Арзамасцев обратил внимание на сахарозаменители: не все они приносят пользу. К примеру, калорийность фруктозы практически такая же, как сахара. Более того, она может легко привести к набору лишнего веса.

«Фруктоза медленно расщепляется в организме до глюкозы. Если этой фруктозы очень много, то печень ее полностью расщепить не может. И в этом случае она будет превращаться в жиры», – предупредил нутрициолог.

Вместо фруктозы можно употреблять стевию, в которой практически не содержится калорий. От нее нет пользы для организма, но и вреда она не несет.

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