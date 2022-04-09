В аэропорту Пулково 9 апреля отменили восемь рейсов

В субботу, 9 апреля, в петербургском аэропорту Пулково отменены восемь авиарейсов. Самолеты не улетят по российским направлениям.

Российские авиакомпании отменили запланированные на сегодня рейсы в Симферополь, Ростов-на-Дону, Анапу, Краснодар, Липецк. Об этом свидетельствует информация на сайте воздушной гавани.

Также есть задержанные рейсы. Вылет самолета авиакомпании Turkish Airlines до Антальи был перенесен с 12:25 на 13:35.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Пулково сел самолет с мертвым пассажиром. Мужчине стало плохо во время полета. По предварительной информации, у него во время полета были проблемы с сердцем.