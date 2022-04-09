Дожди и плюс 9 градусов ожидаются в субботу в Петербурге

В городе сохранится облачная с прояснениями погода. Фото: Baltphoto / Андрей Пронин

В городе сохранится облачная с прояснениями погода. Фото: Baltphoto / Андрей Пронин

Петербуржцев в субботу, 9 апреля, ждет теплая, но относительно облачная погода с осадками.

Об этом сообщил синоптик центра «Фобос» Михаил Леус. Погода сегодня окажется во власти циклонического вихря, центр которого расположился над акваторией Ботнического залива. Его стараниями в городе сохранится облачная с прояснениями погода, в отдельных районах могут пройти небольшие дожди.

Воздух днем прогреется до +7…+9 градусов. Южный ветер подует со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в апреле в Петербурге.