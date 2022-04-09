Центробанк отменяет комиссию в 12% на покупку валюты через брокеров

С 11 апреля отменят комиссию в 12% на покупку валюты через брокеров. Фото: сайт ЦБ РФ

С 11 апреля отменят комиссию в 12% на покупку валюты через брокеров. Фото: сайт ЦБ РФ

Центральный банк РФ принял решение отменить с 11 апреля комиссию в 12% на покупку валюты через брокеров.

Также со следующей недели отменяется требование к банкам ограничивать разницу курса покупки-продажи валюты, за исключением юридических лиц-импортеров, сообщает пресс-служба ЦБ.

Регулятор рекомендовал кредитным организациям установить для импортеров, покупающих валюты для оплаты импортных контрактов, спрд курсов не больше 2 рублей от биржевого.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в банках РФ возобновят продажу валюты с 18 апреля. Регулятор с 18 апреля возобновляет возможность для российских банков продавать наличную валюту. Но это касается только той валюты, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля.