Диетологи назвали полезные свойства воды с лимоном

Многие считают лимонную воду «лекарством от всех болезней». И это отчасти оправданно, поскольку пользы в ней действительно много. Но стоит знать и о некоторых подводных камнях, которые кроются в ее употреблении.

Как пишет портал Eat this, not that, стакан лимонной воды перед завтраком — популярный ритуал. Этот напиток поможет сбросить лишние килограммы, освежить кожу и сделать ее румяной.

Диетолог Лорен О’Коннор рассказала, что вода с лимоном входит в ощелачивающую диету, при которой щелочные продукты поддерживают баланс водородного показателя и предотвращают развитие многих заболеваний. У лимонного сока низкий показатель pH. До употребления он считается кислотным, но уже в организме он превращается в ощелачивающий напиток. Щелочные шлаки помогают защищать организм.

Ежедневное употребление лимонной воды может принести огромную пользу для здоровья, но стоит знать о некоторых моментах.

Так, вода с соком лимона оказывает большую поддержку иммунной системе во время холодов и сезона болезней. В соке одного лимона содержится 18 граммов витамина С, а взрослому человеку требуется от 75 до 130 миллиграммов витамина ежедневно.

Цитрат, или натриевая соль лимонной кислоты, при соединении с кальцием препятствуют образованию камней в почках, а цитрусы — богатые источники диетического цитрата.

Лимонная вода также помогает справляться с обезвоживанием. При обезвоживании организма, у человека может появиться запор, головокружение и прочие симптомы нехватки воды. Кислый вкус же заставляет потреблять больше жидкости, что как раз и нужно организму.

Что касается минусов ежедневного потребления воды с лимоном, этот напиток может вызывать изжогу из-за большого содержания кислоты. Кроме того, она может быть опасна для зубов, поскольку любой кислый напиток со временем стирает эмаль. Это может сделать зубы более чувствительными, а также повысить риск кариеса.

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